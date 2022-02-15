Глава МИД Италии сообщил, что встретится 17 февраля в Москве с Лавровым

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что встретится 17 февраля в Москве с Лавровым, об этом сообщают информационные агентства. Накануне сообщалось, что он на этой неделе может посетить Москву и Киев в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Ранее замглавы итальянского МИД Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа.