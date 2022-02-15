Глава МИД Италии сообщил, что встретится 17 февраля в Москве с Лавровым

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что встретится 17 февраля в Москве с Лавровым, об этом сообщают информационные агентства. Накануне сообщалось, что он на этой неделе может посетить Москву и Киев в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Ранее замглавы итальянского МИД Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа.
2022-02-15T19:04:21+03:00
2022-02-15T19:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 15 февраля 2022
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