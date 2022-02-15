Путин будет решать вопрос о признании республик Донбасса исходя из того, как решается проблема региона

Президент России Владимир Путин будет решать вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса исходя из того, как решается проблема региона. По мнению главы государства, еще не до конца реализованы возможности по исполнению минских соглашений об урегулировании конфликта. В то же время Путин отметил, что депутаты Госдумы, которые приняли обращение с призывом признать ЛНР и ДНР тонко чувствуют избирателей. Москва, добавил президент, будет действовать на украинской границе в соответствии с обстановкой.

Владимир Путин подчеркнул, что главным вопросом для России остается проблема возможного вступления Украины в НАТО. Он заметил, что обещание не принимать ее в альянс в ближайшее время кремль не устраивает.