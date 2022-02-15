Джонни Деппу вручили золотую медаль за заслуги перед Сербией

Депп на церемонии вручения рассказал о дружеских отношениях с режиссером Эмиром Кустурицей. «Много лет назад я познакомился с очень странным человеком, про которого, когда его увидел, сразу понял, что он не принадлежит Голливуду… Кустурица стал мне братом, его семья стала моей, я видел, как растут его дети. Это была связь, установленная с первого дня: он говорит, что думает, и это мне нравится в нем», – рассказал Джонни Депп, его цитирует агентство РИА Новости.
2022-02-15T18:53:36+03:00
2022-02-15T18:53:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:53, 15 февраля 2022
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