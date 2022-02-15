Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии

Сергей Шойгу и Башар Асад обсудили военно-техническое сотрудничество между странами.

Шойгу посетил Сирию в рамках учений ВМФ в Средиземном море. В них задействованы более 15 боевых кораблей и свыше

30 летательных аппаратов.

Россия перебросила в Сирию истребители с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они будут участвовать в военно-морском учении в восточной части Средиземного моря, – рассказали сегодня в Министерстве обороны. Ранее сообщалось, что за этими маневрами наблюдают авианосные группы НАТО, в которые входят корабли военно-морских сил США, Франции и Италии.