Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для фрилансера издания «Крым.Реалии»* Владислава Есипенко

Его обвиняют в хранении и перевозке взрывного устройства, передает само издание «Крым.Реалии*». Есипенко был задержан в марте прошлого года. Фрилансер заявлял о пытках. Приговор по его делу огласят завтра.

* Крым.Реалии - СМИ, признанное иностранным агентом.