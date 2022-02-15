Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для фрилансера издания «Крым.Реалии»* Владислава Есипенко

Его обвиняют в хранении и перевозке взрывного устройства, передает само издание «Крым.Реалии*». Есипенко был задержан в марте прошлого года. Фрилансер заявлял о пытках. Приговор по его делу огласят завтра.
2022-02-15T18:38:00+03:00
2022-02-15T18:38:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:38, 15 февраля 2022
* Крым.Реалии - СМИ, признанное иностранным агентом.
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