Вхождение Шредера в совет директоров «Газпрома» поможет сотрудничеству РФ и ФРГ, — Путин

«Во всяком случае, у ФРГ, у европейцев будет человек, который может и оказать влияние на принимаемые решения, и получать прямо из «Газпрома» объективную информацию. Я считаю, что это только на пользу нашему сотрудничеству, этому можно было бы только порадоваться», — добавил Владимир Путин. Об этом он заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.