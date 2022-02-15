Вхождение Шредера в совет директоров «Газпрома» поможет сотрудничеству РФ и ФРГ, — Путин

«Во всяком случае, у ФРГ, у европейцев будет человек, который может и оказать влияние на принимаемые решения, и получать прямо из «Газпрома» объективную информацию. Я считаю, что это только на пользу нашему сотрудничеству, этому можно было бы только порадоваться», — добавил Владимир Путин. Об этом он заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
2022-02-15T18:33:37+03:00
2022-02-15T18:38:42+03:00
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18:33, 15 февраля 2022
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