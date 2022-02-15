Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Сирию

В Тартусе он заслушал доклад об учениях по поражению корабельных группировок условного противника. В учении в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Отрабатывается поиск иностранных подводных лодок, установление контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролет летательных аппаратов, пишет РИА Новости.