МИД Израиля призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину

В свете растущих признаков возможной эскалации МИД вновь призывает граждан Израиля, проживающих на Украине, как можно скорее покинуть страну, — говорится в официальном сообщении ведомства. Сотрудники израильского диппредставительства в Киеве во главе с послом Михаэлем Бродским вместе с прибывшими из Израиля дополнительными работниками продолжают оказывать консульские услуги.
2022-02-15T18:23:08+03:00
2022-02-15T18:23:08+03:00
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18:23, 15 февраля 2022
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