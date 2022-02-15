МИД Израиля призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину

В свете растущих признаков возможной эскалации МИД вновь призывает граждан Израиля, проживающих на Украине, как можно скорее покинуть страну, — говорится в официальном сообщении ведомства. Сотрудники израильского диппредставительства в Киеве во главе с послом Михаэлем Бродским вместе с прибывшими из Израиля дополнительными работниками продолжают оказывать консульские услуги.