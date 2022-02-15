Неизвестный с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле

Одной из них потребовалась медпомощь, — сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство. Полиция ищет злоумышленника.
2022-02-15T18:20:01+03:00
2022-02-15T18:20:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2980444-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:20, 15 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…