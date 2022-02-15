Арбитражный суд ввел процедуру реализации имущества в отношении бизнесмена Израйлита

В сентябре 2020 года арбитраж Петербурга ввел процедуру реструктуризации долгов предпринимателя, включив в реестр требований кредиторов задолженность перед Балтинвестбанком на 681 миллионов рублей. В решении пояснялось, что эти деньги Израйлит взял у банка по кредитным договорам от 2013 года и не расплатился. По версии следствия, почти 317 миллионов рублей от заказчика работ перевели на счета подконтрольных Израйлиту фирм, после чего они были похищены, пишет ТАСС.
2022-02-15T18:12:53+03:00
2022-02-15T18:12:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2980438-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:12, 15 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…