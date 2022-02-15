Шольца в вопросе ДНР и ЛНР поддержал глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель

«ЕС решительно осуждает решение российской Госдумы по обращению к президенту Путину о признании неподконтрольных правительству регионов Украины – Донецкой и Луганской областей в качестве независимых образований», — написал Жозеп Боррель в Твиттере. Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.