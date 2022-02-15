Для России отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, мы хотим этот вопрос решить сейчас, — Путин

РФ опасается, что переговорный процесс по евробезопасности может быть необоснованно затянут, добавил президент. При этом он подчеркнул, что Россия будет договариваться с партнёрами по тем вопросам, которые поставила Москва, для их решения дипломатическим путём. Ранее Путин сказал, что происходящее на территории Донбасса является геноцидом.
2022-02-15T17:50:55+03:00
2022-02-15T18:37:21+03:00
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17:50, 15 февраля 2022
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