Для России отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, мы хотим этот вопрос решить сейчас, — Путин

РФ опасается, что переговорный процесс по евробезопасности может быть необоснованно затянут, добавил президент. При этом он подчеркнул, что Россия будет договариваться с партнёрами по тем вопросам, которые поставила Москва, для их решения дипломатическим путём. Ранее Путин сказал, что происходящее на территории Донбасса является геноцидом.