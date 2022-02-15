Депутаты ориентируются на общественное мнение, в нашей стране большинство сочувствует жителям Донбасса, — Путин

Депутаты ориентируются на общественное мнение, в нашей стране большинство сочувствует жителям Донбасса, — заявил Владимир Путин об обращении Госдумы с предложением признать независимость региона. Агентство ТАСС пишет, что Госдума на заседании большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании ДНР И ЛНР будет направлен сразу главе государства. Непризнанные республики приветствовали позицию Думы о направлении обращения о признании. Одновременно с этим канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой и нарушением «минских договоренностей».