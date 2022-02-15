На переговорах с Путиным Шольц выразил надежду, что DW сможет работать в России

Канцлер ФРГ и президент Путин подняли много тем, в том числе международных. Война не должна начаться, нужна деэскалация. Непонятно зачем сто тысяч российских военных сосредоточены на границе Украины; для нас, немцев, для всех европейцев совершенно ясно, что устойчивая безопасность не может быть построенной против Россией, а только с Россией. И мы здесь едины — и в НАТО, и в Европейском союзе. Это не безвыходная ситуация, — заявил Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным. Кроме того, он добавил, что выразил надежду по поводу дальнейшей судьбы DW в России. Напомним, что в начале февраля Россия прекратила работу Deutsche Welle в ответ на блокировку канала RT в Германии. То же было сказано про организацию «Мемориал*» в России и о возможных «хороших перспективах». «Германия наткнулась на непонимание, что «Мемориал*» должен приостановить свою деятельность», сказал Шольц.
2022-02-15T17:26:39+03:00
2022-02-15T17:48:10+03:00
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17:26, 15 февраля 2022
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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