Первые личные переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, — Путин

Это первая очная встреча двух политиков. Президент сказал, что увидел настрой Шольца на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество ФРГ с Россией. Он добавил, что Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в нефти и газе. Кроме того, Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в Европу через Украину и после 2024 года, если будет спрос и рентабельность.