В Воронеже суд приговорил капитана к условному сроку по делу об избиении и доведении до самоубийства солдата

В феврале 2019 года Прохоров, являясь начальником рядового Цымбала, через единичные угрозы и физическое насилие велел ему найти спиртные напитки, пропавшие из машины обвиняемого, и людей, причастных к этому. Вечером солдата нашли мертвым. Отмечается, что обвиняемый не признал вину, пишет агентство ТАСС.