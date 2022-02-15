Фигуристки сборной ОКР Валиева, Трусова и Щербакова выходят на лед, чтобы выступить с короткой программой на Олимпиаде

Камила Валиева представила короткую программу на Олимпиаде, и пока она занимает первое место, несмотря на ошибку при исполнении тройного акселя, пишет агентство РИА Новости. За подопечными следят тренеры. Впереди еще выступление четырех фигуристок, в том числе россиянок Александры Трусовой и Анны Щербаковой.