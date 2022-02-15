РЖД получила максимальный объем инвестиций с момента основания компании

Российское правительство в этом году поддержало инвестпрограмму РЖД объемом 1 трлн руб. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров. Он отметил, что все эти деньги «Российские железные дороги» направят в экономику страны.

Также по итогам 2021 года поставки на дальневосточные порты составили рекордные 114,4 млн тонн — это на 3,6% больше, чем 2020 году.

По словам Олега Белозёрова, компания внимательно относится к поступающим депутатским запросам: в 2021 году в адрес ОАО «РЖД» было направлено 268 запросов, а с начала 2022 года поступило 41 обращение.