Израиль считает восстановление ядерной сделки с Ираном стратегической ошибкой, — премьер-министр Беннет

«Заключение какого-либо соглашения с Ираном представляет собой стратегическую ошибку, поскольку такое соглашение даст ему возможность сохранить свой ядерный потенциал и получить сотни миллиардов долларов, которые укрепят его террористическую машину, наносящую ущерб множеству стран региона и мира», — заявил Нафтали Беннет, его цитирует агентство ТАСС.