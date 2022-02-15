Власти Молдавии готовят закон о борьбе с пропагандой в СМИ

Об этом заявил во вторник в эфире телеканала TV-8 спикер парламента Игорь Гросу. В проекте закона будет прописано, какие именно сообщения наносят ущерб национальной безопасности, и названы наказания за их распространение. Закон о борьбе с пропагандой был отменен в 2020 году по инициативе поддерживавшей Додона Партии социалистов.