Навальный отказался признать вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК и в оскорблении суда

Алексей Навальный похитил около 2,7 миллионов рублей, пожертвованных четырьмя гражданами, поверившими в то, что они отправляют деньги на борьбу с коррупцией, сообщила на выездном заседании Лефортовского суда в покровской колонии гособвинитель. Гособвинение, основываясь на выводах следствия, считает, что хищения производились по заранее разработанному плану, а такие публичные цели, как участие Навального в выборах президента РФ, были лишь прикрытием для сбора пожертвований и расходования их на личные цели и ведение экстремистской деятельности, пишет агентство ТАСС.