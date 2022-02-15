Навальный отказался признать вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК и в оскорблении суда

Алексей Навальный похитил около 2,7 миллионов рублей, пожертвованных четырьмя гражданами, поверившими в то, что они отправляют деньги на борьбу с коррупцией, сообщила на выездном заседании Лефортовского суда в покровской колонии гособвинитель. Гособвинение, основываясь на выводах следствия, считает, что хищения производились по заранее разработанному плану, а такие публичные цели, как участие Навального в выборах президента РФ, были лишь прикрытием для сбора пожертвований и расходования их на личные цели и ведение экстремистской деятельности, пишет агентство ТАСС.
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