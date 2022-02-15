Служба безопасности Украины начала учения в Запорожской и Харьковской областях

Целью учений станет «усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп». Кроме того, с 15 февраля начала контрдиверсионные учения координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ по Харьковской области.