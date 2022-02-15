Дмитрий Песков рассказал, что во второй раз переболел коронавирусом, — Baza

Он восемь дней провел, работая дистанционно, и пропустил открытие Олимпиады в Пекине. Источники телеграм-канала отмечают, что Песков перенес болезнь в легкой форме. С начала пандемии Песков уже второй раз заразился коронавирусом. В первый раз у него диагностировали ковид в мае 2020 года.

Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине состоялась 4 февраля.