10 человек отравились в сахалинском порту во время ремонта судна

Как рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб, все пострадавшие – россияне. Они обслуживали двигатель турецкого сухогруза. Инцидент произошел в Невельске. Речь о присадках на сухогрузе. В больнице остались четыре человека, шестеро отказались от госпитализации.