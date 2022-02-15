Россия в случае признания ДНР и ЛНР нарушит международное право, — Столтенберг

Россия в случае признания ДНР и ЛНР нарушит международное право и усложнит урегулирование в рамках минских договоренностей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе. Планы усиления НАТО на восточном направлении будут зависеть от развития ситуации вокруг Украины, добавил он.