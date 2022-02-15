КНБ Казахстана заявил о задержании шести человек по подозрению в участии в ОПГ

ОПГ «Казахстанские», сообщает спецслужба, состояла из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц. Шестеро задержанных, по версии силовиков, причастны к ряду уголовных преступлений. При задержании у них изъяли оружие и боеприпасы, а также предметы,

подтверждающие, по словам КНБ, участие в мародерстве в январе в Алма-Ате.