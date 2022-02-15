Никакие действия России не ведут к эскалации на Украине, — сенатор Бондарев

В том числе, военные учения с Белоруссией, добавил он. Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что Россия успешно наращивает потенциал и возможности своих вооружённых сил, в том числе и ядерную составляющую. Говоря о международной системе контроля за вооружениями, Бондарев заявил, что она рушится на глазах.