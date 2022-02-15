ФСБ требует арестовать за госизмену жителя Плесецка

Как объяснили агентству ТАСС, подозреваемый Рамиз Намазов проживает неподалеку от космодрома, сейчас он находится под стражей. Другие детали дела не уточняются. Как следует из открытых данных, Намазов некоторое время имел статус индивидуального предпринимателя. Ходатайство следственных органов поступило в Лефортовский суд Москвы.