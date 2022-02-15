Губернатор Свердловский области поддержал охранника «Ельцин центра», который испортил картину ученицы Малевича

Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев поддержал охранника «Ельцин центра», который испортил картину ученицы Малевича и стал фигурантом дела о вандализме. Губернатор отметил, что охранник — ветеран двух войн и получил контузию: «Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, «прозрела», такие истории ценятся аукционистами. Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение».
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