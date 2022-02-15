Эстония будет развивать в Евросоюзе сотрудничество по вопросам киберпространства

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс также добавила, что важными направлениями внешней политики Эстонии являются защита прав человека, в особенности «женщин, девочек и коренных народов», а также свободы слова, и в этом плане страна также будет сотрудничать с ЕС. Лийметс заявила, что Эстония продолжит бороться с глобальным изменением климата.