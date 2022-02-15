НАТО испытывает «некоторый оптимизм» в связи с сигналами из Москвы, — Столтенберг

Одновременно с этим НАТО пока не видит реальных признаков деэскалации напряженности вокруг Украины. По его словам, НАТО готова обсуждать с Россией Украину, двусторонние отношения, снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружениями. Ранее газета The New York Times писала, что Россия начала отводить войска от границ с Украиной, однако до сих пор не ясно, миновала ли окончательно угроза войны, поскольку многие российские военные учения продолжаются.