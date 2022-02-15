Дмитрий Медведев призвал уделить особое внимание импортозамещению в области стратегически важных видов сырья.

Зампред Совбеза считает, что зарубежные поставщики сырья могут в любой момент прекратить поставки в Россию. Такая зависимость РФ от ресурсов из других стран создает риски для экономической безопасности страны. «На это нужно обратить внимание», — заключил Медведев.