Лавров: Разговоры о том, что российско-белорусские учения затеяны для вторжения на Украину — это спекуляции

Об этом заявил глава МИД РФ по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Польши Збигневом Рау.

«Все уже много раз было сказано. Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны для того, чтобы «напасть» с севера на Украину, «захватить» Киев — там же все эти сценарии, совершенно параноидальные публиковались многократно, причем солидными СМИ, к сожалению, но, видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, давлела и над средствами массовой информации», — заявил Лавров.