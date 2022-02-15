Лавров заявил, что Россия отвергает попытки Запада по-своему трактовать принцип неделимости безопасности. Глава МИД отметил, что некоторые западные коллеги представляют ситуацию так, будто лучше знают, как обеспечить безопасность РФ.

«Мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы, обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать, и с русофобией надо заканчивать», — подчеркнул глава МИД РФ.