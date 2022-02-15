Путин на встрече с Шольцем заявил, что Россия на протяжении десятилетий не допускала сбоев поставок энергоресурсов

Путин на встрече с Шольцем заявил, что Россия на протяжении десятилетий не допустила ни одного сбоя поставок энергоресурсов. Российский президент подчеркнул, что РФ – надежный поставщик.

«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Более того, мы приняли решение, и оно в известной степени беспрецедентное: допустили немецких партнеров к добычным активам, вместе работаем в вопросах организации транспортных поставок, наши компании работают в Федеративной Республике», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Берлин выступает в качестве одного из приоритетных европейских партнеров Москвы.