Лавров: РФ на своей территории будет делать то, что считает нужным для своей безопасности

Об заявил глава МИД РФ по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.
«Мы на своей территории будем делать то, что нам надо, то, что мы считаем необходимым для своей безопасности», — сказал он.
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Об заявил глава МИД РФ по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.
«Мы на своей территории будем делать то, что нам надо, то, что мы считаем необходимым для своей безопасности», — сказал он.
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