Грушко: РФ не будет принимать участие в сегодняшней встрече по венскому документу в ОБСЕ

«Нет, не будем, — сказал замминистра МИД РФ Александр Грушко. — Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть, играйте, а мы все-таки серьезно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности и не дадим использовать их в неблаговидных целях».



Он отметил, что «те страны, которые сегодня больше всего пекутся о чистоте Венского документа, палец о палец не ударили, чтобы запустить соответствующие процедуры, когда армия Украины бомбила собственных людей и проводила против них настоящую боевую операцию с участием вооруженных сил».