Лавров надеется, что отзыв рядом стран представителей СММ из Донбасса не пойдет по сценарию Косово

Лавров надеется, что отзыв рядом стран представителей Специальной мониторинговой миссии из Донбасса не пойдет по сценарию Косово.

«Я очень не хотел бы, чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово, господин Курт Волкер, гражданин США, раздул абсолютно лживую тему якобы убийства мирных жителей в селе Рачик. Потом было доказано, что эти мирные жители были вооруженными боевиками и погибли в бою, что ЕС впоследствии четко установил», — сказал глава МИД России.

Сергей Лавров подчеркнул, что отъезд представителей действительно связан с пандемией коронавируса и отдыхом сотрудников.