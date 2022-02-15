Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия опубликует свой ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. «Нам стесняться нечего», — сказал министр.

«Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он, в принципе, одобрил и которые будут доработаны в ближайшее время и переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции», — отметил Сергей Лавров.

Ранее Запад прислал Москве свои предложения по этому вопросу, при этом не сообщив публично о содержании документа.