Лавров заявил, что Россия фиксирует отсутствие прогресса в контактах США и НАТО по гарантиям безопасности. При этом министр иностранных дел рассчитывает, что поступят ответы «по существу» европейских стран по запросу России о неделимости безопасности. Он подчеркнул, что Россия считает интересным предложение Польши о возобновленном диалоге по евробезопасности в рамках ОБСЕ, однако разговор с США и НАТО по гарантиям безопасности в приоритете. Глава МИД РФ выразил опасение, что диалог по безопасности может «растечься на маленькие ручейки».

Лавров также отметил безальтернативность выполнения Минских соглашений через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.