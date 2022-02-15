Песков: В Кремле рассчитывают, что переговоры Путина и Шольца окажутся конструктивными, полезными и деловыми

Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что переговоры Путина и Шольца окажутся конструктивными, полезными и деловыми.

При этом пресс-секретарь Кремля подтвердил, что российский президент и канцлер ФРГ во время встречи будут находиться на расстоянии друг от друга, поскольку Шольц не сделал российский ПЦР-тест. Подобная практика уже была применена при встрече Путина с Макроном.

«Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это ни коим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность», — заверил Песков.

Он добавил, что в Кремле не считают, что подобный формат проведения переговоров может негативно отразиться на имидже президента России. «Это абсолютно временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой», — резюмировал Песков.