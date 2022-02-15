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13:22, 15 февраля 2022

Песков: Вопрос о признании ДНР и ЛНР только обсуждается в Госдуме

Дмитрий Песков заявил, что вопрос о признании ДНР и ЛНР только обсуждается в Госдуме, решений не принималось, но люди в РФ болезненно реагируют на события в Донбассе.

«Я, конечно, не хотел бы забегать вперед, пока, насколько я понимаю, никаких решений не принималось в Думе. То, что этот
вопрос в общественном мнении весьма и весьма актуален — это тоже ни для кого не секрет. Действительно, общественное мнение,
люди наши очень болезненно реагируют на все то, что происходит на Донбассе. Конечно, все радеют за тех людей, которые живут на
Донбассе на фоне того, что происходит вокруг, на фоне той напряженности», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия не раз заявляла о приверженности Монским договоренностям и тому, чтобы они были воплощены в жизнь.


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