В Кремле назвали показной истерикой поведение западных стран с утверждениями о российском «нападении»

Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле считают маниакальным информационным безумием утверждения о планах «нападения» России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ назвал утверждения о российском «нападении» пагубной практикой. Он подчеркнул, что нельзя «так бросаться словами и затевать эвакуации дипломатов». Пресс-секретарь Путина отметил, что поведение западных стран вкупе с утверждениями о российском «нападении» напоминает «показную и ни на чем не основанную истерику».

Песков добавил, что заявление Байдена о якобы вторжении РФ на Украину 16 февраля является беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе. «Ситуация в Европе была бы спокойнее, если бы США выражали субстантивное желание обсуждать с РФ озабоченности по вопросам безопасности», — сказал он.