Песков: РФ проводила и будет дальше проводить учения на своей территории

Дмитрий Песков прокомментировал российские военные учения. Представитель Кремля заявил, что РФ не должна спрашивать разрешения у других стран, чтобы проводить их на своей территориию

«Россия проводила и будет дальше проводить учения на всей территории РФ. Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения у себя, на территории, где посчитаем целесообразным, не подлежит обсуждения ни с кем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что возвращение войск в места постоянного базирования после окончания учений — обычная практика. «Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения, те стадии, которые должны завершаться в определенные

сроки, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Так происходит и на этот раз. Здесь нет никакой новизны. Это обычный процесс», — Песков.

Он добавил, что комментарии «по остальным страшилкам» нужно просить у их авторов, «которые сидят за океаном и как мантру произносят заклинание о том, чтобы как можно скорее началась война».