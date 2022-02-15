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12:47, 15 февраля 2022

Шойгу назвал вторжение в российские воды иностранной подлодки совершенно необоснованной и непонятной активностью

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС


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