ВЦИОМ: 63% россиян сообщили, что в их семьях нет сбережений и накоплений

В свою очередь, 36% сообщают, что в их семьях они есть.

Следует отметить, что 43% сограждан, у которых есть накопления, регулярно пополняют свой запас, но 54% пополняют его ситуативно, как только появляются деньги.

Что касается объемов трат своих сбережений, соответственно, у тех, кто таковыми располагает, за последний год 6% таких респондентов полностью истратили свои накопления, каждый пятый (20%) израсходовал их большую часть, каждый третий (34%) — меньшую и 37% россиян, обладающих личным финансовым резервом, ничего не брали из своей кубышки.