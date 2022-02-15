Глава МИД Украины заявил, что Киев 16 февраля в ходе форума ОБСЕ планирует поставить вопрос о «российской агрессии». Также может быть инициировано совместное заседание ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности, посвященное вопросу учений в Белоруссии.

«В среду государства Балтии могут инициировать совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, посвященное вопросу учений в Белоруссии. Также может состояться отдельное регулярное заседание форума, на котором Украина поставит вопрос о российской агрессии и временной оккупации части своей территории», — заявил Дмитрий Кулеба.