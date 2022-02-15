Российские военные сообщили о начале возвращения подразделений Западного и Южного военных округов на базы после учений

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в

свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры «Союзная решимость — 2022». Учения в Белоруссии, на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений

Восточного военного округа со штатным вооружением, продлятся до 20 февраля.

В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.