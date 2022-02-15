В Кремле перечислили темы для обсуждения в ходе встречи президентов России и Бразилии

В Кремле заявили, что 16 февраля в ходе встречи президентов России и Бразилии будет обсуждаться вопрос укрепления стратегического партнерства. Также Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудят развитие сотрудничества в экономике, науке и культуре.