В Кремле перечислили темы для обсуждения в ходе встречи президентов России и Бразилии

В Кремле заявили, что 16 февраля в ходе встречи президентов России и Бразилии будет обсуждаться вопрос укрепления стратегического партнерства. Также Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудят развитие сотрудничества в экономике, науке и культуре.
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