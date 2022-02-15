Лавров надеется, что сможет найти точки соприкосновения с председателем ОБСЕ. Глава российского МИД перед началом переговоров с министром иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау заявил, что рассчитывает найти общие позиции для решения существующих проблем.

«В прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ, те цели, которые главы государств перед этой организацией поставили, а именно — быть организацией сотрудничества, диалога и достижения компромиссов», — заявил российский министр.

Он подчеркнул, что в ряде идей, которые Рау выдвигал, заступая на нынешний пост, и в высказываниях российской стороны «есть рациональное зерно».

«Мы сегодня постараемся, надеюсь, нам это удастся, найти точки соприкосновения, чтобы помочь нашим польским коллегам достигать позитивных результатов на посту председателя ОБСЕ», — заключил Лавров.